Nettoyage de plage Plage du Bureau Saint-Palais-sur-Mer
Plage du bureau Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Sensibilisation et ramassage éco-citoyen.
Rendez-vous sur la plage du bureau à 10h.
Prévoir des gants et une tenue adaptée.
Plage du bureau Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 86
English :
Awareness-raising and eco-citizen collection.
Meet on the office beach at 10am.
Bring gloves and appropriate clothing.
L’événement Nettoyage de plage Plage du Bureau Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-04 par Royan Atlantique