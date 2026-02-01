Nettoyage de plage Plage du Bureau Saint-Palais-sur-Mer

Nettoyage de plage Plage du Bureau

Plage du bureau Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Sensibilisation et ramassage éco-citoyen.

Rendez-vous sur la plage du bureau à 10h.

Prévoir des gants et une tenue adaptée.

Plage du bureau Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 86

English :

Awareness-raising and eco-citizen collection.

Meet on the office beach at 10am.

Bring gloves and appropriate clothing.

