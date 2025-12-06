Nettoyage de plage Port-des-Barques

Nettoyage de plage

Entrée de l’Ile Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Nettoyage de plage et sensibilisation à la laisse de mer.

Entrée de l’Ile Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Beach cleaning

Beach clean-up and awareness campaign about seaweed.

German : Strandreinigung

Strandreinigung und Sensibilisierung für Meeresmüll.

Italiano :

Pulizia delle spiagge e sensibilizzazione al guinzaglio marino.

Espanol :

Limpieza de playas y concienciación sobre la correa marina.

