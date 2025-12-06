Nettoyage de plage Port-des-Barques
Nettoyage de plage Port-des-Barques samedi 6 décembre 2025.
Nettoyage de plage
Entrée de l’Ile Madame Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Nettoyage de plage et sensibilisation à la laisse de mer.
.
Entrée de l’Ile Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
English : Beach cleaning
Beach clean-up and awareness campaign about seaweed.
German : Strandreinigung
Strandreinigung und Sensibilisierung für Meeresmüll.
Italiano :
Pulizia delle spiagge e sensibilizzazione al guinzaglio marino.
Espanol :
Limpieza de playas y concienciación sobre la correa marina.
L’événement Nettoyage de plage Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan