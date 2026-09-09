AGENDA · Port-des-Barques
Nettoyage de plage Port-des-Barques
samedi 3 octobre 2026 · Port-des-Barques
Informations pratiques
Port-des-Barques
Nettoyage de plage
Zone ostréicole de Montportail Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nettoyage de plage par l’association APNE.
.
Zone ostréicole de Montportail Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 96 71 93 apne.17@laposte.net
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English : Beach Cleanup
Beach clean-up by the APNE association
L’événement Nettoyage de plage Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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