Informations pratiques

Port-des-Barques

Nettoyage de plage

Zone ostréicole de Montportail Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nettoyage de plage par l’association APNE.

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Zone ostréicole de Montportail Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 96 71 93 apne.17@laposte.net

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English : Beach Cleanup

Beach clean-up by the APNE association

L’événement Nettoyage de plage Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan