Nettoyage de plage – Saint-Pol-de-Léon 22 juin 2025 10:30

Finistère

Nettoyage de plage Plage de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-06-22 10:30:00

Organisé par l’association Ekorrigans et encadré par Sophie et Erwan, bénévoles.

Pensez à prendre gants et sac. Ouvert aux petits et grands.

RDV parking de la plage. .

Plage de Kersaliou

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

