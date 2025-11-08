Nettoyage de plages Quai Des Corsaires Binic-Étables-sur-Mer

Nettoyage de plages

Quai Des Corsaires Plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La beauté de nos côtes est un trésor inestimable, un espace vital pour la biodiversité et un lieu de détente pour nous tous. Malheureusement, la pollution plastique et les déchets divers menacent cet héritage précieux. Pour préserver la santé de nos océans, nous organisons un atelier nettoyage des plages ! Ce sera l’occasion de contribuer à la protection de notre environnement. Plus nous serons nombreux, plus efficace sera notre action. Sacs et gants fournis -bonne humeur garantie! Ouvert à toutes et à tous. .

Quai Des Corsaires Plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 74 08 21

