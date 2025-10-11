Nettoyage de plantations rue Jeanne d’Arc Vaucouleurs

Ensemble, donnons un coup de pouce aux jeunes pousses !

Samedi 11 octobre 2025, rejoignez-nous pour une journée nettoyage des plantations !

L’objectif ? Libérer les jeunes arbustes des herbes folles et des déchets pour leur permettre de grandir en pleine santé.

Lieu Mairie de Vaucouleurs

Horaire 10h

Matériel prévoir gants, sécateurs… et vêtements adaptés !

Pourquoi participer ?

– Aider la biodiversité à s’épanouir

– Passer un moment convivial en plein air

– Apprendre à reconnaître les plantes locales

Inscriptions se faire connaître en Mairie

Ouvert à tous familles, amis, passionnés de nature !Tout public

rue Jeanne d’Arc Mairie de Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02

English :

Together, let’s give young shoots a helping hand!

On Saturday, October 11, 2025, join us for a plantation clean-up day!

The aim? Free young shrubs from weeds and garbage, so they can grow up healthy and strong.

Location: Vaucouleurs town hall

Schedule: 10 a.m

Equipment: gloves, pruning shears… and suitable clothing!

Why take part?

– Help biodiversity to flourish

– Spend a convivial moment outdoors

– Learn to recognize local plants

Registration: contact the Town Hall

Open to all? families, friends, nature lovers!

German :

Lassen Sie uns gemeinsam den jungen Pflänzchen auf die Sprünge helfen!

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, können Sie mit uns einen Tag lang die Plantagen säubern!

Was ist das Ziel? Die jungen Sträucher von Unkraut und Müll zu befreien, damit sie gesund heranwachsen können.

Ort: Rathaus von Vaucouleurs

Uhrzeit: 10 Uhr

Material: Handschuhe, Gartenschere… und geeignete Kleidung mitbringen!

Warum sollte man teilnehmen?

– Der Biodiversität helfen, sich zu entfalten

– Einen geselligen Moment im Freien verbringen

– Lernen, lokale Pflanzen zu erkennen

Anmeldung: Melden Sie sich im Rathaus

Offen für alle ? Familien, Freunde, Naturbegeisterte!

Italiano :

Insieme, diamo una mano ai giovani germogli!

Sabato 11 ottobre 2025, unitevi a noi per una giornata di pulizia delle piantagioni!

L’obiettivo? Liberare i giovani arbusti da erbacce e rifiuti per farli crescere sani.

Luogo: Municipio di Vaucouleurs

Ora: 10:00

Attrezzatura: portare guanti, forbici e abbigliamento adatto!

Perché partecipare?

– Per aiutare la biodiversità a crescere

– Trascorrere un momento di convivialità all’aria aperta

– Imparare a riconoscere le piante locali

Per iscriversi: contattare il Municipio

Aperto a tutti: famiglie, amici, amanti della natura!

Espanol :

Juntos, ¡echemos una mano a los brotes jóvenes!

El sábado 11 de octubre de 2025, únete a nosotros en una jornada de limpieza de plantaciones

¿El objetivo? Liberar a los jóvenes arbustos de malas hierbas y basura para que crezcan sanos.

Lugar: Ayuntamiento de Vaucouleurs

Hora: 10h

Material: ¡trae guantes, tijeras de podar y ropa adecuada!

¿Por qué participar?

– Para favorecer la biodiversidad

– Pasar un momento agradable al aire libre

– Para aprender a reconocer las plantas locales

Para inscribirse: póngase en contacto con el Ayuntamiento

Abierto a todos: familias, amigos, amantes de la naturaleza..

