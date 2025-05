Nettoyage de Printemps 2025 à Chartres – Chartres, 17 mai 2025 10:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Nettoyage de Printemps 2025 à Chartres

Gratuit

Début : Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 12:00:00

2025-05-17

Participez au nettoyage de printemps à Chartres pour la journée du développement durable !

Rendez-vous samedi 17 mai de 10h à 12h au stade des Grands Prés (côté des terrains de tennis). Le parcours est accessible à toutes et à tous, et les équipements nécessaires (gants, sacs, etc) vous seront fournis sur place. Inscription par mail en précisant le nombre de personnes présentes à sdd@agglo-ville.chartres.fr .

Route des Grands Prés

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr

English :

Take part in the Chartres spring clean-up for Sustainable Development Day!

German :

Beteiligen Sie sich am Frühjahrsputz in Chartres zum Tag der nachhaltigen Entwicklung!

Italiano :

Partecipate alla pulizia di primavera a Chartres per la Giornata dello Sviluppo Sostenibile!

Espanol :

Participe en la limpieza de primavera de Chartres con motivo del Día del Desarrollo Sostenible

