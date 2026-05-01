Chartres

Nettoyage de printemps à Chartres

Rue des Eparges Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez au grand nettoyage de printemps organisé par la Ville de Chartres !

Rendez-vous au parking Rue des Éparges à Chartres (devant le complexe sportif de la Madeleine).

Au programme une boucle accessible à tous pour participer au ramassage des déchets dans une ambiance conviviale et citoyenne. Les services de la mairie mettront à disposition les équipements nécessaires afin de permettre à chacun de contribuer à cette action collective en faveur de l’environnement. Inscription par mail en précisant le nombre de personnes présentes à sdd@agglo-ville.chartres.fr .

Rue des Eparges Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Take part in the spring clean-up organized by the City of Chartres!

L’événement Nettoyage de printemps à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES