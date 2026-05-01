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Nettoyage de printemps à Chartres Chartres

Nettoyage de printemps à Chartres Chartres

Nettoyage de printemps à Chartres Chartres samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue des Eparges

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Chartres

Nettoyage de printemps à Chartres

Rue des Eparges Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Participez au grand nettoyage de printemps organisé par la Ville de Chartres !
Rendez-vous au parking Rue des Éparges à Chartres (devant le complexe sportif de la Madeleine).
Au programme une boucle accessible à tous pour participer au ramassage des déchets dans une ambiance conviviale et citoyenne. Les services de la mairie mettront à disposition les équipements nécessaires afin de permettre à chacun de contribuer à cette action collective en faveur de l’environnement. Inscription par mail en précisant le nombre de personnes présentes à sdd@agglo-ville.chartres.fr   .

Rue des Eparges Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Take part in the spring clean-up organized by the City of Chartres!

L’événement Nettoyage de printemps à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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