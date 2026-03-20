NETTOYAGE DE PRINTEMPS Bédarieux
NETTOYAGE DE PRINTEMPS Bédarieux samedi 11 avril 2026.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Place Pasteur Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril de 9h à 12h place Pasteur à Bédarieux
GRATUIT
Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com
9h: RDV place Pasteur avant dispersion dans les quartiers.
9h30: 4 lieux de ramassage quartier Gare — Berges de l’Orb — quartier Hôpital Perspective — quartier du Château Place Cot.
11h: Tri des déchets
12h: Pot de remerciement offert par la municipalité place Pasteur.
Samedi 11 avril de 9h à 12h place Pasteur à Bédarieux
GRATUIT
Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com
9h: RDV place Pasteur avant dispersion dans les quartiers.
9h30: 4 lieux de ramassage quartier Gare — Berges de l’Orb — quartier Hôpital Perspective — quartier du Château Place Cot.
11h: Tri des déchets
12h: Pot de remerciement offert par la municipalité place Pasteur. .
Place Pasteur Bédarieux 34600 Hérault Occitanie asso.come@protonmail.com
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English :
Saturday, April 11, 9 a.m. to 12 p.m. Place Pasteur, Bédarieux
FREE
Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com
9am: RDV place Pasteur before dispersal in the neighborhoods.
9:30am: 4 pick-up points: Gare district — Berges de l’Orb — Hôpital Perspective district — Château district Place Cot.
11am: Waste sorting
12pm: Thank-you drink offered by the municipality at Place Pasteur.
L’événement NETTOYAGE DE PRINTEMPS Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB