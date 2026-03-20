NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Place Pasteur Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril de 9h à 12h place Pasteur à Bédarieux

GRATUIT

Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com

9h: RDV place Pasteur avant dispersion dans les quartiers.

9h30: 4 lieux de ramassage quartier Gare — Berges de l’Orb — quartier Hôpital Perspective — quartier du Château Place Cot.

11h: Tri des déchets

12h: Pot de remerciement offert par la municipalité place Pasteur.

Samedi 11 avril de 9h à 12h place Pasteur à Bédarieux

GRATUIT

Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com

9h: RDV place Pasteur avant dispersion dans les quartiers.

9h30: 4 lieux de ramassage quartier Gare — Berges de l’Orb — quartier Hôpital Perspective — quartier du Château Place Cot.

11h: Tri des déchets

12h: Pot de remerciement offert par la municipalité place Pasteur. .

Place Pasteur Bédarieux 34600 Hérault Occitanie asso.come@protonmail.com

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English :

Saturday, April 11, 9 a.m. to 12 p.m. Place Pasteur, Bédarieux

FREE

Info fabien@mvproductions.fr asso.come@protonmail.com

9am: RDV place Pasteur before dispersal in the neighborhoods.

9:30am: 4 pick-up points: Gare district — Berges de l’Orb — Hôpital Perspective district — Château district Place Cot.

11am: Waste sorting

12pm: Thank-you drink offered by the municipality at Place Pasteur.

L’événement NETTOYAGE DE PRINTEMPS Bédarieux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB