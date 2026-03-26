Nettoyage de printemps

rue de l’église Odratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Samedi 18 avril 2026 Nettoyage de printemps en association avec la commune voisine de Kirchheim. .

rue de l’église Odratzheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 61 05 mairie@odratzheim.fr

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English :

L’événement Nettoyage de printemps Odratzheim a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble