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Nettoyage de printemps Odratzheim

Nettoyage de printemps Odratzheim

Nettoyage de printemps Odratzheim samedi 18 avril 2026.

Adresse : rue de l'église

Ville : 67520 Odratzheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Nettoyage de printemps

rue de l’église Odratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Samedi 18 avril 2026 Nettoyage de printemps en association avec la commune voisine de Kirchheim.   .

rue de l’église Odratzheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 61 05  mairie@odratzheim.fr

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English :

L’événement Nettoyage de printemps Odratzheim a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble