Nettoyage de printemps Odratzheim
Nettoyage de printemps Odratzheim samedi 18 avril 2026.
Nettoyage de printemps
rue de l’église Odratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril 2026 Nettoyage de printemps en association avec la commune voisine de Kirchheim. .
rue de l’église Odratzheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 61 05 mairie@odratzheim.fr
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English :
L’événement Nettoyage de printemps Odratzheim a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble