Nettoyage de printemps

Place de l’Église Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-03-07 08:45:00

Début : 2026-03-07 08:45:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La municipalité de Saint-Hilaire-les-Andrésis organise un nettoyage participatif de sa commune. Une surprise sera offerte à chaque participant, ainsi qu’une collation à 11h30.

Place de l’Église Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 42 58

English :

The municipality of Saint-Hilaire-les-Andrésis is organizing a participatory clean-up of its commune. A surprise will be offered to each participant, as well as a snack at 11:30 am.

L’événement Nettoyage de printemps Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-02-13 par OT 3CBO