Nettoyage des bords de Loire Aurec-sur-Loire

Nettoyage des bords de Loire

Passerelle piétonne Aurec-sur-Loire Haute-Loire

L’association Aurec Environnement organise une matinée de nettoyage des bord de Loire. Ils vous attendent nombreux !

Passerelle piétonne Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecenvironnement@gmail.com

English :

The Aurec Environnement association is organizing a morning of clean-up along the banks of the Loire. We look forward to seeing you there!

