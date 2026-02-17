Nettoyage des bords de Loire Aurec-sur-Loire
Nettoyage des bords de Loire Aurec-sur-Loire samedi 7 mars 2026.
Nettoyage des bords de Loire
Passerelle piétonne Aurec-sur-Loire Haute-Loire
L’association Aurec Environnement organise une matinée de nettoyage des bord de Loire. Ils vous attendent nombreux !
Passerelle piétonne Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecenvironnement@gmail.com
English :
The Aurec Environnement association is organizing a morning of clean-up along the banks of the Loire. We look forward to seeing you there!
