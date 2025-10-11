Nettoyage des chemins de Najac Najac
Place Suzette Véry Najac
Samedi 2025-10-11
Amoureux de la randonnée, de la nature et du travail citoyen, l’APANAJ et la mairie de Najac vous invitent pour une matinée de nettoyage des chemins.
Après un café/fouace partagé nous partirons munis de nos débroussailleuses, faucilles et serpettes à l’assaut des ronces et herbes folles. Un déjeuner offert par la commune conclura la matinée. Venez nombreux(ses) ! .
Place Suzette Véry Najac 12270 Aveyron Occitanie
English :
Lovers of hiking, nature and civic-minded work, APANAJ and the Najac town council invite you to a morning of path clean-up.
German :
Als Liebhaber des Wanderns, der Natur und der Bürgerarbeit laden Sie die APANAJ und die Stadtverwaltung von Najac zu einem Vormittag ein, an dem die Wege gesäubert werden.
Italiano :
Amanti delle passeggiate, della natura e del lavoro civico, APANAJ e il Comune di Najac vi invitano a una mattinata di pulizia dei sentieri.
Espanol :
Amantes del senderismo, la naturaleza y el civismo, APANAJ y el ayuntamiento de Najac te invitan a una mañana de limpieza de caminos.
