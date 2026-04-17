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Nettoyage des plages Saint-Jacut-de-la-Mer

Nettoyage des plages Saint-Jacut-de-la-Mer samedi 18 avril 2026.

Ville : 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Jacut-de-la-Mer

Nettoyage des plages

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’association Saint-Jacut Environnement vous invite à un nettoyage des plages
Plus d’informations à venir   .

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Nettoyage des plages Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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