Nettoyage des plages Saint-Philibert

Nettoyage des plages

Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert Morbihan

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.

Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.

Inscription sur place. .

Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne

English : Nettoyage des plages

