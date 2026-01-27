Nettoyage des plages Saint-Philibert
Nettoyage des plages Saint-Philibert dimanche 8 février 2026.
Nettoyage des plages
Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert Morbihan
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.
Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.
Inscription sur place. .
Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne
English : Nettoyage des plages
