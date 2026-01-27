Nettoyage des plages Saint-Philibert

Nettoyage des plages Saint-Philibert dimanche 8 février 2026.

Nettoyage des plages

Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :
2026-02-08

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux ouverte à tous.tes.

Sacs et pinces fournis, prévoir des gants.

Inscription sur place.   .

Plage de Men Er Bellec Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne  

