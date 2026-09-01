Nettoyage du lac Mairie de Nantua Nantua

Informations pratiques

Nantua

Nettoyage du lac

Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ensemble, nettoyons le lac de Nantua ! Rendez-vous samedi 19 septembre de 9h à 12h pour une matinée citoyenne et conviviale dédiée à la protection de notre lac. Gants en main, agissons pour préserver ce lieu !

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Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr

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English :

Let’s clean up Lake Nantua together! Join us on Saturday, September 19, from 9 a.m. to 12 p.m. for a friendly community event dedicated to protecting our lake. Grab your gloves and let’s take action to preserve this place!

L’événement Nettoyage du lac Nantua a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey