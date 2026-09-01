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Nettoyage du lac Mairie de Nantua Nantua

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Nantua · Nantua

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Mairie de Nantua
Adresse
17 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
01130 Nantua
Département
Ain
Tarif

Nantua

Nettoyage du lac

Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ensemble, nettoyons le lac de Nantua ! Rendez-vous samedi 19 septembre de 9h à 12h pour une matinée citoyenne et conviviale dédiée à la protection de notre lac. Gants en main, agissons pour préserver ce lieu !
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Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55  mairie@nantua.fr

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English :

Let’s clean up Lake Nantua together! Join us on Saturday, September 19, from 9 a.m. to 12 p.m. for a friendly community event dedicated to protecting our lake. Grab your gloves and let’s take action to preserve this place!

L’événement Nettoyage du lac Nantua a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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