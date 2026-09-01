Nettoyage du lac Mairie de Nantua Nantua
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Nantua · Nantua
Informations pratiques
Nantua
Nettoyage du lac
Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ensemble, nettoyons le lac de Nantua ! Rendez-vous samedi 19 septembre de 9h à 12h pour une matinée citoyenne et conviviale dédiée à la protection de notre lac. Gants en main, agissons pour préserver ce lieu !
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Mairie de Nantua 17 rue de l’Hôtel de Ville Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 20 55 mairie@nantua.fr
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English :
Let’s clean up Lake Nantua together! Join us on Saturday, September 19, from 9 a.m. to 12 p.m. for a friendly community event dedicated to protecting our lake. Grab your gloves and let’s take action to preserve this place!
L’événement Nettoyage du lac Nantua a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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