Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Partie Nord Plage des Blancs-Sablons Le Conquet

Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù

Partie Nord Plage des Blancs-Sablons 48°22’20.3 N 4°45’37.4 W Le Conquet Finistère

Début : 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07 15:30:00

2026-02-07

Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !

Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera sur la Plage des Blancs-Sablons au Conquet

Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !

Rendez-vous sur le parking P1 (Route vers Ilien) puis sur la partie Nord de la plage à 13h30 pour le ramassage (cf. site de l’association pour + de précisions). .

