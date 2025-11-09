Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plage de Portez Locmaria-Plouzané

Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù

Plage de Portez Boulevard de la mer Locmaria-Plouzané Finistère

Début : 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 12:30:00

Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !

Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera sur les plages de Locmaria-Plouzané de 10h30 à 12h30.

Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !

Un Waste art éphémère sera réalisé avec ceux qui le souhaitent avec quelques déchets du ramassage !

Rendez-vous devant la plage de Portez (parking du camping) à 10h30 pour le ramassage.

Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas à ramener des douceurs ! (si les conditions météo le permettent) .

Plage de Portez Boulevard de la mer Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72

