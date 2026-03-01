Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plage de Portez Locmaria-Plouzané

Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù

Plage de Portez Boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !

Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera sur les plages de Locmaria-Plouzané.

Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !

Rendez-vous devant le parking du camping de Portez (cf. plan pour + de précisions) à 13h30 pour le ramassage.

Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs (si les conditions météo le permettent). .

Plage de Portez Boulevard de l’océan Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù

L’événement Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-03-02 par OT IROISE BRETAGNE