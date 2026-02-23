Nettoyage du littoral et action sensibilisation et arrachage Baccharis Locoal-Mendon

Nettoyage du littoral et action sensibilisation et arrachage Baccharis

Kergoal Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2026-03-14 13:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’association “Les Mains Dans Le Sable” (dans le cadre du projet 905 km sans déchets) en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (dans le cadre du programme Eau jardin ria d’Etel 2026) organiseront un nettoyage du littoral et une action de sensibilisation et d’arrachage de Baccharis à Kergoal à Locoal-Mendon, le samedi 14 mars 2026, de 13h à 17h. .

Kergoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

