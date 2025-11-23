Nettoyage du littoral Marennes-Plage Marennes-Plage Marennes-Hiers-Brouage
Marennes-Plage 50 av. William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 12:00:00
2025-11-23
L’association les Insurgés des déchets propose un nettoyage du Littoral dimanche 23 novembre à 10h sur les communes de Marennes et de Bourcefranc.
English :
The Waste Insurgents association is organizing a coastal cleanup on Sunday November 23 at 10am in the communes of Marennes and Bourcefranc.
German :
Der Verein Les Insurgés des déchets bietet am Sonntag, den 23. November um 10 Uhr in den Gemeinden Marennes und Bourcefranc eine Reinigung der Küste an.
Italiano :
L’associazione Les Insurgés des déchets organizza una pulizia delle coste domenica 23 novembre alle 10 a Marennes e Bourcefranc.
Espanol :
La asociación Les Insurgés des déchets organiza una limpieza del litoral el domingo 23 de noviembre a las 10h en Marennes y Bourcefranc.
