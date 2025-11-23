Nettoyage du littoral Marennes-Plage Marennes-Plage Marennes-Hiers-Brouage

Nettoyage du littoral Marennes-Plage

Marennes-Plage 50 av. William Bertrand Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

2025-11-23

L’association les Insurgés des déchets propose un nettoyage du Littoral dimanche 23 novembre à 10h sur les communes de Marennes et de Bourcefranc.

English :

The Waste Insurgents association is organizing a coastal cleanup on Sunday November 23 at 10am in the communes of Marennes and Bourcefranc.

German :

Der Verein Les Insurgés des déchets bietet am Sonntag, den 23. November um 10 Uhr in den Gemeinden Marennes und Bourcefranc eine Reinigung der Küste an.

Italiano :

L’associazione Les Insurgés des déchets organizza una pulizia delle coste domenica 23 novembre alle 10 a Marennes e Bourcefranc.

Espanol :

La asociación Les Insurgés des déchets organiza una limpieza del litoral el domingo 23 de noviembre a las 10h en Marennes y Bourcefranc.

