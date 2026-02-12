Nettoyage du village Saint-Antoine
Nettoyage du village Saint-Antoine samedi 25 avril 2026.
Nettoyage du village
Terrain de jeux Saint-Antoine Doubs
Début : 2026-04-25 09:30:00
Nettoyage du village, rdv au terrain de jeux
Apéritif offert après la collecte .
Terrain de jeux Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté amisdurougebief@gmail.com
