Nettoyage éco-citoyen Hayange
Nettoyage éco-citoyen Hayange dimanche 17 mai 2026.
Hayange
Nettoyage éco-citoyen
31 rue de la Mine Hayange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Participez à une matinée éco-citoyenne à l’occasion d’une grande cleanwalk organisée par CleanWalker Moselle et l’APE Hayange Centre. Petits et grands sont invités à se mobiliser ensemble pour contribuer à la préservation de l’environnement dans une ambiance conviviale et solidaire. Chaque geste compte pour rendre notre planète plus propre.Tout public
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31 rue de la Mine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 52 10 10
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English :
Join CleanWalker Moselle and APE Hayange Centre for a morning of eco-citizenship. Young and old are invited to join forces to help preserve the environment in a friendly, supportive atmosphere. Every gesture counts to make our planet cleaner.
L’événement Nettoyage éco-citoyen Hayange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME