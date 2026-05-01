Hayange

Nettoyage éco-citoyen

31 rue de la Mine Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Participez à une matinée éco-citoyenne à l’occasion d’une grande cleanwalk organisée par CleanWalker Moselle et l’APE Hayange Centre. Petits et grands sont invités à se mobiliser ensemble pour contribuer à la préservation de l’environnement dans une ambiance conviviale et solidaire. Chaque geste compte pour rendre notre planète plus propre.Tout public

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31 rue de la Mine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 52 10 10

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English :

Join CleanWalker Moselle and APE Hayange Centre for a morning of eco-citizenship. Young and old are invited to join forces to help preserve the environment in a friendly, supportive atmosphere. Every gesture counts to make our planet cleaner.

L’événement Nettoyage éco-citoyen Hayange a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME