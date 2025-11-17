Nettoyage ordinateur avec les conseillers numériques Aurec-sur-Loire

Nettoyage ordinateur avec les conseillers numériques

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

2025-11-17

Les conseillers numériques vous proposent une séance pour apprendre à nettoyer son ordinateur.

Venir avec son ordinateur si possible.

Mairie Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 35 13 84 conseillersnumeriques@loire-semene.fr

English :

The digital advisors offer you a session to learn how to clean your computer.

Bring your own computer if possible.

German :

Die digitalen Berater bieten Ihnen eine Sitzung an, in der Sie lernen können, Ihren Computer zu reinigen.

Kommen Sie möglichst mit Ihrem Computer.

Italiano :

I consulenti digitali offrono una sessione su come pulire il computer.

Se potete, portate il vostro computer.

Espanol :

Los asesores digitales ofrecen una sesión sobre cómo limpiar el ordenador.

Si puedes, trae tu propio ordenador.

