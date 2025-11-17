Nettoyage ordinateur avec les conseillers numériques Aurec-sur-Loire
Mairie Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-17 14:00:00
fin : 2025-11-17 16:00:00
2025-11-17
Les conseillers numériques vous proposent une séance pour apprendre à nettoyer son ordinateur.
Venir avec son ordinateur si possible.
Mairie Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 35 13 84 conseillersnumeriques@loire-semene.fr
English :
The digital advisors offer you a session to learn how to clean your computer.
Bring your own computer if possible.
German :
Die digitalen Berater bieten Ihnen eine Sitzung an, in der Sie lernen können, Ihren Computer zu reinigen.
Kommen Sie möglichst mit Ihrem Computer.
Italiano :
I consulenti digitali offrono una sessione su come pulire il computer.
Se potete, portate il vostro computer.
Espanol :
Los asesores digitales ofrecen una sesión sobre cómo limpiar el ordenador.
Si puedes, trae tu propio ordenador.
