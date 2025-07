Nettoyer les coupes géologiques à Larnagol Larnagol

Nettoyer les coupes géologiques à Larnagol

Larnagol Lot

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

La Réserve naturelle nationale géologique du Lot sollicite les habitants pour remettre en état la coupe géologique du Pech Affamat, sujette à des inscriptions

depuis la fin du XXème siècle.

Une fois le site remis en état, les environnements littoraux du Quercy au Jurassique se dessineront de nouveau face à vous.

Prévoir une tenue ne craignant pas l’eau et les produits nettoyants.

Durée libre à chaque participant.

proposé dans le cadre des Causseries PNRCQ

Larnagol 46160 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 50

English :

The Lot National Geological Nature Reserve is calling on local residents to restore the geological section of Pech Affamat, which has been subject to inscriptions

since the end of the 20th century.

Once the site has been restored, the coastal environments of the Quercy and Jurassic periods will once again come into view.

Make sure you’re dressed for water and cleaning products.

Duration free to each participant.

proposed as part of Causseries PNRCQ

German :

Das nationale geologische Naturschutzgebiet Lot bittet die Einwohner um Hilfe bei der Instandsetzung des geologischen Schnitts von Pech Affamat, der Gegenstand von Inschriften ist, die im 19

seit dem Ende des 20. Jahrhunderts.

Nach der Instandsetzung des Geländes werden die Küstenlandschaften vom Quercy bis zum Jura wieder vor Ihnen auftauchen.

Bitte tragen Sie wasser- und reinigungsfeste Kleidung.

Die Dauer kann von jedem Teilnehmer selbst bestimmt werden.

angeboten im Rahmen der Causseries PNRCQ

Italiano :

La Riserva naturale geologica nazionale del Lot chiede agli abitanti della zona di contribuire al ripristino della sezione geologica di Pech Affamat, che è stata oggetto di iscrizioni

dalla fine del XX secolo.

Una volta ripristinato il sito, gli ambienti costieri del Quercy e del Giurassico prenderanno nuovamente forma davanti ai vostri occhi.

Assicuratevi di essere vestiti per una giornata umida e asciutta.

Durata libera per ogni partecipante.

proposto nell’ambito delle Causseries PNRCQ

Espanol :

La Reserva Natural Geológica Nacional del Lot pide la colaboración de los vecinos para restaurar la sección geológica de Pech Affamat, objeto de inscripciones

desde finales del siglo XX.

Una vez restaurado el yacimiento, los ambientes costeros de los periodos Quercy y Jurásico volverán a tomar forma ante sus propios ojos.

Asegúrese de llevar ropa apta para el agua y la limpieza.

Duración gratuita para cada participante.

propuesto en el marco de las Causseries PNRCQ

