NETTOYER SES DONNÉES NUMÉRIQUES TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

NETTOYER SES DONNÉES NUMÉRIQUES

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le Moulin et la Médiathèque Départementale vous proposent un atelier pour apprendre à nettoyer ses données numériques.

Un atelier proposé par l’équipe Inclusion numérique de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

Dans le cadre du Digital Cleanup Day. .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Moulin and the Médiathèque Départementale offer you a workshop to learn how to clean up your digital data.

L’événement NETTOYER SES DONNÉES NUMÉRIQUES Roques a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE