NETTOYER SES DONNÉES NUMÉRIQUES TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Le Moulin et la Médiathèque Départementale vous proposent un atelier pour apprendre à nettoyer ses données numériques.
Un atelier proposé par l’équipe Inclusion numérique de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.
Dans le cadre du Digital Cleanup Day. .
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
Le Moulin and the Médiathèque Départementale offer you a workshop to learn how to clean up your digital data.
