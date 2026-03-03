Nettoyons ensemble la plage Plage de la Madrague Anglet

Nettoyons ensemble la plage

Plage de la Madrague Avenue de la Madrague Anglet Pyrénées-Atlantiques

Une action citoyenne est proposée afin de contribuer concrètement à la préservation des plages du littoral basque. Un ramassage convivial est organisé sur la plage de la Madrague à Anglet.

Le déroulement est simple les participants se retrouvent pour nettoyer la plage pendant environ 1h30 à 2h, avant de partager une pause conviviale autour d’un café ou d’un thé offerts. Cette initiative permet à la fois d’agir en faveur de l’environnement, de favoriser les échanges et de constater l’impact positif d’une action collective. .

