Nettoyons ensemble la plage Plage de la Madrague Anglet
Nettoyons ensemble la plage Plage de la Madrague Anglet vendredi 6 mars 2026.
Nettoyons ensemble la plage
Plage de la Madrague Avenue de la Madrague Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Une action citoyenne est proposée afin de contribuer concrètement à la préservation des plages du littoral basque. Un ramassage convivial est organisé sur la plage de la Madrague à Anglet.
Le déroulement est simple les participants se retrouvent pour nettoyer la plage pendant environ 1h30 à 2h, avant de partager une pause conviviale autour d’un café ou d’un thé offerts. Cette initiative permet à la fois d’agir en faveur de l’environnement, de favoriser les échanges et de constater l’impact positif d’une action collective. .
Plage de la Madrague Avenue de la Madrague Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nettoyons ensemble la plage
L’événement Nettoyons ensemble la plage Anglet a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Anglet