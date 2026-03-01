Nettoyons la Nature Salle Quai des Sports Clères
Nettoyons la Nature Salle Quai des Sports Clères samedi 21 mars 2026.
Nettoyons la Nature
Salle Quai des Sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
L’association Avenirs Joyeux a besoin de vous ce samedi 21 mars pour Nettoyer la Nature !
Aidez à préparer l’arrivée du printemps en nettoyant la nature. Les dernières tempêtes ont laissé beaucoup de déchets dans Clères, c’est le moment de nettoyer le village !
Après vos efforts, un verre de l’amitié sera offert.
Venez nombreux ! .
Salle Quai des Sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogadurire76@hotmail.com
English : Nettoyons la Nature
