Nettoyons la Nature Salle Quai des Sports Clères

Nettoyons la Nature

Salle Quai des Sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’association Avenirs Joyeux a besoin de vous ce samedi 21 mars pour Nettoyer la Nature !

Aidez à préparer l’arrivée du printemps en nettoyant la nature. Les dernières tempêtes ont laissé beaucoup de déchets dans Clères, c’est le moment de nettoyer le village !

Après vos efforts, un verre de l’amitié sera offert.

Venez nombreux ! .

Salle Quai des Sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogadurire76@hotmail.com

English : Nettoyons la Nature

