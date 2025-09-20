NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE! Banyuls-dels-Aspres
NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE! Banyuls-dels-Aspres samedi 20 septembre 2025.
NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE!
Banyuls-dels-Aspres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Saint-Jean-Lasseille participera le 20 septembre en association avec Banyuls-dels-Aspres , Brouilla et Saint-Genis-des-Fontaines à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Départ à 9h aAux ateliers municipaux devant l’école. Au programme…
.
Banyuls-dels-Aspres 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
English :
On September 20, Saint-Jean-Lasseille, in association with Banyuls-dels-Aspres , Brouilla and Saint-Genis-des-Fontaines, will be taking part in World Clean-up Day.
Departure at 9 a.m. from the municipal workshops in front of the school. On the program…
German :
Saint-Jean-Lasseille wird am 20. September zusammen mit Banyuls-dels-Aspres , Brouilla und Saint-Genis-des-Fontaines am Welttag zur Säuberung unseres Planeten teilnehmen.
Start ist um 9 Uhr in der Gemeindewerkstatt vor der Schule. Auf dem Programm…
Italiano :
Il 20 settembre, Saint-Jean-Lasseille, in associazione con Banyuls-dels-Aspres, Brouilla e Saint-Genis-des-Fontaines, parteciperà alla Giornata mondiale della pulizia.
Inizio alle ore 9 presso i laboratori comunali di fronte alla scuola. In programma…
Espanol :
El 20 de septiembre, Saint-Jean-Lasseille, en asociación con Banyuls-dels-Aspres, Brouilla y Saint-Genis-des-Fontaines, participará en el Día Mundial de la Limpieza.
Comienzo a las 9h en los talleres municipales frente a la escuela. En el programa…
L’événement NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE! Banyuls-dels-Aspres a été mis à jour le 2025-09-15 par OTI ASPRES-THUIR