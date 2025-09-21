NETTOYONS LA NATURE ENSEMBLE! Banyuls-dels-Aspres
Banyuls-dels-Aspres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Brouilla participera le 20 septembre en association avec Banyuls-dels-Aspres , Saint-Jean-Lasseille et Saint-Genis-des-Fontaines à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Départ à 9h devant la halle des sports. Au programme petit déje…
Banyuls-dels-Aspres 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
English :
On September 20, in association with Banyuls-dels-Aspres , Saint-Jean-Lasseille and Saint-Genis-des-Fontaines, Brouilla will be taking part in World Clean-up Day.
Start at 9 a.m. in front of the sports hall. On the program: breakfast, lunch and…
German :
Brouilla wird am 20. September zusammen mit Banyuls-dels-Aspres , Saint-Jean-Lasseille und Saint-Genis-des-Fontaines am Welttag zur Säuberung unseres Planeten teilnehmen.
Start um 9 Uhr vor der Sporthalle. Auf dem Programm stehen: kleines Déje…
Italiano :
Il 20 settembre, insieme a Banyuls-dels-Aspres, Saint-Jean-Lasseille e Saint-Genis-des-Fontaines, Brouilla parteciperà alla Giornata mondiale della pulizia.
Inizio alle 9 davanti al palazzetto dello sport. In programma: colazione, pranzo e…
Espanol :
El 20 de septiembre, junto con Banyuls-dels-Aspres, Saint-Jean-Lasseille y Saint-Genis-des-Fontaines, Brouilla participará en el Día Mundial de la Limpieza.
Salida a las 9 h delante del pabellón de deportes. En el programa: desayuno, almuerzo y…
