AGENDA · Gien
Nettoyons la nature Gien
samedi 26 septembre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Nettoyons la nature
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Nettoyons la nature
Nettoyez les bords de Loire et adoptez les bons gestes pour l’environnement.
Prévoir une tenue adaptée. Matériel fourni. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00
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English :
Let’s clean up nature
L’événement Nettoyons la nature Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN
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