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AGENDA · Gien

Nettoyons la nature Gien

samedi 26 septembre 2026 · Gien

Nettoyons la nature Gien

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Gien

Nettoyons la nature

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Nettoyons la nature
Nettoyez les bords de Loire et adoptez les bons gestes pour l’environnement.
Prévoir une tenue adaptée. Matériel fourni.   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00 

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English :

Let’s clean up nature

L’événement Nettoyons la nature Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN

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