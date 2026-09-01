Informations pratiques

Gien

Nettoyons la nature

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Nettoyons la nature

Nettoyez les bords de Loire et adoptez les bons gestes pour l’environnement.

Prévoir une tenue adaptée. Matériel fourni. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00

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English :

Let’s clean up nature

L’événement Nettoyons la nature Gien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT GIEN