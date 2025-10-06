Nettoyons la Nature Place de la Mairie Les Fourgs
Nettoyons la Nature Place de la Mairie Les Fourgs samedi 4 avril 2026.
Nettoyons la Nature
Place de la Mairie Grande Rue Les Fourgs Doubs
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-04-04
Venez nous aider à nettoyer la nature !
Matériel fourni gants, sacs poubelles…
A l’issue de la matinée, le verre de l’amitié sera offert
Merci à tous les bénévoles ! .
Place de la Mairie Grande Rue Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 42 26
L’événement Nettoyons la Nature Les Fourgs a été mis à jour le 2025-10-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS