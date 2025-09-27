Nettoyons la nature ! Naintré les barres Gare Naintré

Naintré les barres Gare 32 rue de la grotte Naintré Vienne

### Venez participer au nettoyage du quartier de la gare de Naintré samedi 27 septembre en présence des jeunes du Conseil Communal des jeunes. Un goûter sera offert en fin de journée.

### **Rendez-vous à 14h à la gare de Naintré.** .

Naintré les barres Gare 32 rue de la grotte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 83 veronique.giret@naintre.fr

