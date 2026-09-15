Nettoyons la nature rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Nettoyons la nature

rue de l’Abbaye Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Rejoignez le dispositif national lancé par Leclerc qui consiste à ramasser un maximum de déchets en organisant des chantiers publics.

Cette année, l’EVS y participe et compte sur vous ! .

rue de l’Abbaye Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 famille@lacroiseedesvillages79.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nettoyons la nature

L’événement Nettoyons la nature Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre