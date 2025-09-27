Nettoyons la nature ! Sancerre
Nettoyons la nature ! Sancerre samedi 27 septembre 2025.
Nettoyons la nature !
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Gratuit
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Faites un beau geste pour la nature.
Venez nombreux nettoyer les endroits que vous fréquentez, aimez , bref votre territoire.
Chacun de vos petits gestes participe à l’entretien et la renommée de nos paysages. .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46
English :
Do your bit for nature.
Come and clean up the places you frequent, love, in short, your territory.
German :
Tun Sie etwas Gutes für die Natur.
Kommen Sie und säubern Sie die Orte, die Sie besuchen, die Sie lieben, kurz: Ihr Territorium.
Italiano :
Fate la vostra parte per la natura.
Venite a ripulire i luoghi che frequentate, i luoghi che amate, insomma il vostro territorio.
Espanol :
Aporta tu granito de arena a la naturaleza.
Acompáñanos a limpiar los lugares que visitas, los lugares que amas, en definitiva, tu territorio.
