Nettoyons la nature ! Sancerre

Nettoyons la nature ! Sancerre samedi 27 septembre 2025.

Nettoyons la nature !

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Faites un beau geste pour la nature.

Venez nombreux nettoyer les endroits que vous fréquentez, aimez , bref votre territoire.

Chacun de vos petits gestes participe à l’entretien et la renommée de nos paysages. .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

Do your bit for nature.

Come and clean up the places you frequent, love, in short, your territory.

German :

Tun Sie etwas Gutes für die Natur.

Kommen Sie und säubern Sie die Orte, die Sie besuchen, die Sie lieben, kurz: Ihr Territorium.

Italiano :

Fate la vostra parte per la natura.

Venite a ripulire i luoghi che frequentate, i luoghi che amate, insomma il vostro territorio.

Espanol :

Aporta tu granito de arena a la naturaleza.

Acompáñanos a limpiar los lugares que visitas, los lugares que amas, en definitiva, tu territorio.

