Nettoyons la nature Vallenay

Nettoyons la nature Vallenay samedi 27 septembre 2025.

Nettoyons la nature

Cour de l’école Vallenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Retroussez vos manches et rejoignez cette opération éco-citoyenne proposée par la mairie de Vallenay pour nettoyer les rues et entretenir l’environnement. Cette opération est ouverte à tous, pensez simplement à vous inscrire et à apporter votre gilet fluo.

Une opération nettoyage des rues et de l’environnement. L’inscription se fait en mairie avant le mardi 23 septembre. Les gants et les sacs poubelles sont fournis. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Un casse-croute vous sera offert. .

Cour de l’école Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74 secretariat@mairie-vallenay.fr

English :

Roll up your sleeves and join this eco-citizen operation proposed by the Vallenay town council to clean up the streets and maintain the environment. This operation is open to all, so just remember to sign up and bring your fluorescent vest.

German :

Krempeln Sie die Ärmel hoch und machen Sie bei dieser Öko-Bürgeraktion mit, die von der Stadtverwaltung von Vallenay angeboten wird, um die Straßen zu reinigen und die Umwelt zu pflegen. Die Aktion ist für alle offen, denken Sie einfach daran, sich anzumelden und Ihre Leuchtweste mitzubringen.

Italiano :

Rimboccatevi le maniche e partecipate a questa operazione eco-cittadina organizzata dal Comune di Vallenay per ripulire le strade e prendersi cura dell’ambiente. L’operazione è aperta a tutti: ricordatevi di iscrivervi e di portare il vostro gilet fluorescente.

Espanol :

Arremángate y participa en esta operación eco-ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Vallenay para limpiar las calles y cuidar el medio ambiente. Esta operación está abierta a todo el mundo, así que no olvides inscribirte y traer tu chaleco fluorescente.

