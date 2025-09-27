Nettoyons la nature Maison de l’environnement Vesoul
Nettoyons la nature Maison de l'environnement Vesoul samedi 27 septembre 2025.
Nettoyons la nature
Maison de l’environnement 2 Place de la République Vesoul Haute-Saône
La Maison de l’Environnement de Vesoul organise une grande opération citoyenne de nettoyage de la nature le samedi 27 septembre 2025 à 10h.
Rendez-vous à la Maison de l’Environnement pour participer à cette action collective en faveur de notre cadre de vie. .
