Nettoyons la nature Maison de l’environnement Vesoul

Nettoyons la nature Maison de l’environnement Vesoul samedi 27 septembre 2025.

Nettoyons la nature

Maison de l’environnement 2 Place de la République Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La Maison de l’Environnement de Vesoul organise une grande opération citoyenne de nettoyage de la nature le samedi 27 septembre 2025 à 10h.

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement pour participer à cette action collective en faveur de notre cadre de vie. .

Maison de l’environnement 2 Place de la République Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 59 15

English : Nettoyons la nature

German : Nettoyons la nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Nettoyons la nature Vesoul a été mis à jour le 2025-09-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL