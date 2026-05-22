Nettoyons le Sud Plan-d’Orgon
Nettoyons le Sud Plan-d’Orgon samedi 30 mai 2026.
Plan-d’Orgon
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 de 9h45 à 13h. Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:45:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Nettoyons le Sud ! en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Opération collective de ramassage de déchets.
Avec la Région Sud, préservons l’environnement.
Nettoyons le Sud ! en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Opération collective de ramassage de déchets.
Rendez-vous devant le service technique, derrière le centre Paul Faraud. .
Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 26 00
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English :
Let’s clean up the South! in partnership with the South Provence-Alpes-Côte d’Azur Region.
Collective operation of waste collection.
With the Southern Region, let’s preserve the environment.
L’événement Nettoyons le Sud Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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