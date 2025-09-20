Nettoyons l’Eygues Espace vert en rive droite du Pont d’Aubres Aubres

Nettoyons l’Eygues Espace vert en rive droite du Pont d’Aubres Aubres samedi 20 septembre 2025.

Nettoyons l’Eygues

Espace vert en rive droite du Pont d’Aubres 360 Le pont Aubres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une journée de ramassage des déchets est organisée le long de la rivière Eygues. Pour terminer la saison touristique, cette matinée permettra d’enlever les déchets restants et de laisser la rivière propre et en bon état.

.

Espace vert en rive droite du Pont d’Aubres 360 Le pont Aubres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

English :

A litter-picking day is organized along the Eygues river. To round off the tourist season, this morning event will remove any remaining garbage and leave the river clean and in good condition.

German :

Entlang des Flusses Eygues wird ein Müllsammeltag organisiert. Zum Abschluss der Touristensaison wird an diesem Vormittag der restliche Müll entfernt und der Fluss sauber und in gutem Zustand hinterlassen.

Italiano :

È stata organizzata una giornata di raccolta dei rifiuti lungo il fiume Eygues. Con l’approssimarsi della stagione turistica, l’evento mattutino servirà a rimuovere i rifiuti rimasti e a lasciare il fiume pulito e in buone condizioni.

Espanol :

Se ha organizado una jornada de recogida de basura a lo largo del río Eygues. Esta mañana, al final de la temporada turística, se retirarán los restos de basura y se dejará el río limpio y en buen estado.

L’événement Nettoyons l’Eygues Aubres a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale