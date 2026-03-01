Nettoyons notre commune !

Boulleret Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

C’est la 5ème édition de cette manifestation !

La municipalité de Boulleret se mobilise pour nettoyer la commune, rejoignez les rangs !

C’est l’occasion de rencontrer et de partager un bon moment !

Réservation souhaitée !

C’est la 5ème édition de cette manifestation !

La municipalité de Boulleret se mobilise pour nettoyer la commune, rejoignez les rangs !

C’est l’occasion de rencontrer et de partager un bon moment !

Réservation souhaitée ! 0 .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93

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English :

This is the 3rd edition of this event!

The municipality of Boulleret is mobilizing to clean up the commune, so join the ranks!

It’s an opportunity to meet people and share a good time!

Reservations essential!

L’événement Nettoyons notre commune ! Boulleret a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois