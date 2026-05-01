Nettoyons notre village Verquières
Nettoyons notre village Verquières samedi 9 mai 2026.
Verquières
Nettoyons notre village
Samedi 9 mai 2026 de 9h30 à 11h30. Place de la Mairie Verquières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 11:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Nettoyons notre village.
Nettoyons notre village.
Rendez-vous devant la Médiathèque du clocher.
Agissons ensemble pour un village plus propre. Préservons l’environnement.
Inscriptions en mairie.
Matériel fourni. .
Place de la Mairie Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 22 50
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English :
Let’s clean up our village.
L’événement Nettoyons notre village Verquières a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence