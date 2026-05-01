Verquières

Nettoyons notre village

Samedi 9 mai 2026 de 9h30 à 11h30. Place de la Mairie Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Nettoyons notre village.

Nettoyons notre village.

Rendez-vous devant la Médiathèque du clocher.



Agissons ensemble pour un village plus propre. Préservons l’environnement.



Inscriptions en mairie.

Matériel fourni. .

Place de la Mairie Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 22 50

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English :

Let’s clean up our village.

L’événement Nettoyons notre village Verquières a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence