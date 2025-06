NETTSPEND – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

NETTSPEND – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris 9 juillet 2025

NETTSPEND Début : 2025-07-09 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : NETTSPENDNettspend, de son vrai nom Gunner Shepardson, est un rappeur originaire de Richmond, Virginie, né en 2007. Il commence à rapper très jeune et se fait remarquer fin 2023 grâce au morceau Drankdrankdrank , devenu viral sur Twitter. Son style brut et hyperactif, entre trap, jerk et sons distordus, tranche avec les codes traditionnels. Il rejoint les labels Grade A et Interscope, et sort en décembre 2024 sa première mixtape Bad Ass F*cking Kid , un projet qui confirme son identité sonore singulière. Sa musique explore l’ennui, la confusion, l’excès et l’auto-dérision, avec une énergie brute et spontanée. Affilié au collectif 1c34, Nettspend incarne une nouvelle génération de rappeurs DIY, entre chaos sonore et esthétique internet. En mars 2025, il fait aussi ses débuts en défilant pour Miu Miu à la Fashion Week de Paris. Son nouveau single “Impact” est sorti en mars 2025 et son album “Early Life Crisis” va sortir dans le courant de l’année 2025. Nettspend, jeune prodige du rap DIY sera en concert à Paris au Trabendo le 9 juillet prochain !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75