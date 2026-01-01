Networking et rencontre des voisins Maison de la Conversation Paris
Networking et rencontre des voisins Maison de la Conversation Paris mercredi 21 janvier 2026.
Vous êtes invités au rendez-vous de networking et de rencontre de voisins, au café de la Maison de la Conversation. Vous passerez un bon moment, rencontrerez de nouvelles personnes et pourrez présenter vos activités si vous le souhaitez.
️ Date
14 janvier 2026
Horaires
18h00 – 19h00
Tarif
Prix libre
Intervenant·e·s
Tapladiscut
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95 — arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Networking et rencontre entre voisins à la maison de la Conversation.
Le mercredi 21 janvier 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/tapladiscut/evenements/rendez-vous-des-bavards-et-networking communication@maisondelaconversation.org
