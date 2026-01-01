Networking et rencontre des voisins Maison de la Conversation Paris

Vous êtes invités au rendez-vous de networking et de rencontre de voisins, au café de la Maison de la Conversation. Vous passerez un bon moment, rencontrerez de nouvelles personnes et pourrez présenter vos activités si vous le souhaitez.

️ Date

14 janvier 2026

Horaires

18h00 – 19h00

Tarif

Prix libre

Intervenant·e·s

Tapladiscut

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95 — arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le mercredi 21 janvier 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/tapladiscut/evenements/rendez-vous-des-bavards-et-networking communication@maisondelaconversation.org



