Neublans Journées historiques Chateau de Neublans Abergement Neublans-Abergement samedi 18 octobre 2025.

Chateau de Neublans Abergement 2 rue du Chateau Neublans-Abergement Jura

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Plongée dans l’histoire au XVIII en découvrant la magnifique demeure de Neublans.

De nombreuses animations seront proposées pendant ces deux journées reconstitution d’un bivouac militaire, démonstration d’escrime, de bataille et tir de canon, danse baroques, visites guidées du chateau…

Restauration et buvette sur place .

Chateau de Neublans Abergement 2 rue du Chateau Neublans-Abergement 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 38 97 31 raphaeledebroissia@gmail.com

