Landres-et-Saint-Georges

Neuf mouvements pour une cavale

Ferme de Stéphane François Landres Landres-et-Saint-Georges Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Spectacle à la ferme Théâtre et cirque Neuf mouvements pour une cavale , c’est un récit que l’on tait souvent, celui du monde paysan…C’est la lutte d’une sœur qui tente de dire les silences de son frère…Alliant théâtre et cirque , ce spectacle poétique et percutant tisse un lien entre ville et campagne.Durée 55 minutesTout public à partir de 10 ansReprésentation suivi d’un pot convivial pour échanger avec l’équipe du spectacleEntrée gratuite (participation à prix libre à l’issue du spectacle) Avec le soutien de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise et du Département des Ardennes

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Ferme de Stéphane François Landres Landres-et-Saint-Georges 08240 Ardennes Grand Est +33 6 60 45 10 76 ciedoctobre@gmail.com

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English :

Farm show: theater and circus Neuf mouvements pour une cavale (Nine movements for a runaway) is a story of the farming world that is often kept quiet… It’s the struggle of a sister who tries to speak out about her brother’s silences… Combining theater and circus, this poetic, hard-hitting show weaves a link between town and country.Running time 55 minutesAll ages 10 and upPresentation followed by a convivial drink to chat with the show’s teamFree admission (free participation after the show)With the support of the Argonne Ardennaise community of communes and the Ardennes department

L’événement Neuf mouvements pour une cavale Landres-et-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme