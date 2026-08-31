NEUFNEUF RÉSIDENCE ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

NEUFNEUF RÉSIDENCE

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

NeufNeuf Résidence

Cie Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin et les habitant·es de Martres-Tolosane

Depuis 2022, le Lieu NEUFNEUF propose à l’Espace culturel Angonia et la Ville de Martres-Tolosane de travailler conjointement sur le dispositif de la résidence de territoire. Cette année, ce sont trois artistes féminines qui ont été invitées Agathe Thevenot et Delphine Mothes qui seront sur place et I-Fang Lin à distance depuis Taïwan. Elles imagineront ensemble une résidence de territoire placée sous le signe de la rencontre, du récit et du mouvement. Pendant plusieurs jours, elles ouvriront un espace de recherche et de création accessible à toutes et tous, où la danse devient un moyen de partager des histoires, de faire circuler les imaginaires et de créer du lien.

Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin et les habitant·es de Martres-Tolosane .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

NeufNeuf Residence

Company: Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin, and the residents of Martres-Tolosane

L’événement NEUFNEUF RÉSIDENCE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE