NEUFNEUF RÉSIDENCE ANGONIA Martres-Tolosane
vendredi 6 novembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
NEUFNEUF RÉSIDENCE
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
NeufNeuf Résidence
Cie Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin et les habitant·es de Martres-Tolosane
Depuis 2022, le Lieu NEUFNEUF propose à l’Espace culturel Angonia et la Ville de Martres-Tolosane de travailler conjointement sur le dispositif de la résidence de territoire. Cette année, ce sont trois artistes féminines qui ont été invitées Agathe Thevenot et Delphine Mothes qui seront sur place et I-Fang Lin à distance depuis Taïwan. Elles imagineront ensemble une résidence de territoire placée sous le signe de la rencontre, du récit et du mouvement. Pendant plusieurs jours, elles ouvriront un espace de recherche et de création accessible à toutes et tous, où la danse devient un moyen de partager des histoires, de faire circuler les imaginaires et de créer du lien.
Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin et les habitant·es de Martres-Tolosane .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
NeufNeuf Residence
Company: Agathe Thevenot, Delphine Mothes, I-Fang Lin, and the residents of Martres-Tolosane
L’événement NEUFNEUF RÉSIDENCE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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