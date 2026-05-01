Margon

NEURODON À MARGON

16 Rue du Château Margon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Pour la 2e année, le Château de Margon soutient le Neurodon. Ce Jardin Remarquable propose des visites guidées gratuites (15h, 16h, 17h) entre lauriers et arbres séculaires. Un geste citoyen l’intégralité de vos dons à la cagnotte sera reversée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC).

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16 Rue du Château Margon 34320 Hérault Occitanie +33 9 62 23 29 58 postmaster@chateaudemargon.com

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English :

For the 2nd year running, Château de Margon is supporting the Neurodon. This Remarkable Garden offers free guided tours (3pm, 4pm, 5pm) among laurel and secular trees. A civic gesture: all donations to the fund will be donated to the Federation for Brain Research (FRC).

L’événement NEURODON À MARGON Margon a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS