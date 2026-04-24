NEURODON au parc du Martreil Le Martreil Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

NEURODON au parc du Martreil

Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Soutenez la recherche médicale en redécouvrant le parc du Château du Martreil

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau s’associe depuis 23 ans avec le Comité des Parcs et Jardins de France, afin d’organiser la collecte nationale au profit de la Recherche sur les maladies du Cerveau. Depuis cette date, environ 300 000 visiteurs ont contribué à financer la recherche à hauteur de plus de 600 000€.

En ce début de saison, la centaine des plus beaux parcs et jardins de France ouvriront leurs portes du vendredi 8 au Dimanche 10 mai 2026. La nature agit sur les rythmes biologiques et a un effet positif sur le stress, le sommeil, l’appétit et le bien-être mental.

Le Parc du Château du Martreil, véritable conservatoire faune et flore, s’inscrit totalement dans cette proposition. Le long week-end sera pour ses visiteurs l’occasion de découvrir ou redécouvrir le dessin du parc à l’anglaise et les magnifiques essences, européennes ou exotiques, plantées sur ses 37 hectares.

Sa visite botanique sur plan et son jeu de piste seront à l’honneur pour soutenir cette magnifique cause de recherche médicale. .

Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 phderomans@gmail.com

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English :

Support medical research by rediscovering the Château du Martreil park

L’événement NEURODON au parc du Martreil Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges