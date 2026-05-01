Neurodon Jardin Zen du Quistillic Le Quistillic Guerlédan
Neurodon Jardin Zen du Quistillic Le Quistillic Guerlédan samedi 9 mai 2026.
Guerlédan
Neurodon Jardin Zen du Quistillic
Le Quistillic Jardin Zen du Quistillic Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Découvrez le jardin zen du Quistillic et cheminez sur le labyrinthe médiéval le plus vieux du monde le labyrinthe de Chartres.
Le jardin Zen du Quistillic vous invite dans un univers enchanté.
Plus qu’un jardin, c’est un voyage inattendu au cœur des 5 éléments.
Au gré d’une visite qui vous permet de traverser un potager mandala aux formes géométriques très particulières, contempler un bassin et sa magnifique cascade, vous pourrez cheminer sur le labyrinthe médiéval le plus connu du monde, reproduction de celui de la cathédrale de Chartres ; vous poser au cœur d’un petit jardin sur le coin des sages, coin feu du lieu ; arpenter une magnifique allée de fougères arborescentes et découvrir quelques espèces rares ici et là en provenance des 5 continents au milieu de bananiers, palmiers et autre végétaux de collection.
Une création toute jeune puisque le jardin et le lieu s’installent depuis 2021.
Il comprend en outre quelques hébergements insolites en bois au plus près de la nature pour les chanceux désirant profiter du lieu au delà d’une simple visite. .
Le Quistillic Jardin Zen du Quistillic Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 29 03 18
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English :
L’événement Neurodon Jardin Zen du Quistillic Guerlédan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Centre
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