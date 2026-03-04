NeuroPlanète au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) de Nice Nice 5 – 7 mars Entrée Libre

À Neuroplanète, nous explorons toutes les facettes du cerveau à travers des débats inspirants et des rencontres avec des experts de renom.

Envie de comprendre comment fonctionne votre cerveau… ou votre cervelle ?

À Neuroplanète, nous explorons toutes les facettes de cet organe fascinant à travers des conférences captivantes, des débats inspirants et des rencontres avec des experts de renom. Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes de l’esprit, de la santé et du comportement humain.

Un programme pour bousculer les idées reçues

Résistance à la douleur, différences face à l’anxiété, influence des hormones, impact des émotions… À Neuroplanète, nous déconstruisons les clichés. Saviez-vous, par exemple, que les femmes sont plus touchées par les pathologies douloureuses comme la migraine ? Ou que l’anxiété ne s’exprime pas du tout de la même manière chez les hommes et chez les femmes ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-05T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T19:00:00.000+01:00

1

https://evenements.lepoint.fr/neuroplanete/programme/

au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) de Nice 65 Promenade des Anglais 06000 Nice Magnan Nice 06000 Alpes-Maritimes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

